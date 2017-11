Een auto is zaterdagmiddag naast de A32 bij Oldeholtwolde in de greppel beland. De bestuurder van de auto verloor bij het verlaten van de snelweg de macht over het stuur. Rijkswaterstaat sloot de afslag af en een bergingsbedrijf haalde de auto weer uit de greppel.

De schrik zat er goed in bij de vrouw, die aan het ongeluk verder geen verwondingen heeft overgehouden.