Er is vrijdagnacht bij Bitgum een auto over de kop geslagen en in de berm terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde bij de T-splitsing van de Langhuisterweg en de Berltsumerdyk. De melding kwam om drie uur bij de politie binnen. Die trof alleen de auto aan, de bestuurder was nergens te bekennen.

De politie denkt dat de bestuurder vanuit de richting van St.-Annaparochie een bocht heeft gemist en via een betonblok over de kop is geslagen.