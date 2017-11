Meer dan 150 opgezette dieren in natuurmuseum in Leeuwarden

In het natuurmuseum in Leeuwarden zijn vanaf komende week meer dan 150 opgezette dieren te zien. Een groot Fries paard, kleine vogeltjes en alle dieren van formaat daartussenin zijn dan uitgestald. De opgezette dieren doen mee aan het Nederlands kampioenschap.

Komende week worden alle inzendingen beoordeeld door een jury en komende week is de prijsuitreiking. Daarna zijn alle dieren die om het nationaal kampioenschap hebben gestreden, te bewonderen.

Het natuurmuseum was verrast door het grote aantal inzendingen. Het beroep van preparateur is duidelijk populair, terwijl daar geen opleiding voor is. Het vak wordt geleerd door bij een andere preparateur in de leer te gaan.