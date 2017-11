Zilver voor Jan Smeekens op de 500 meter in Thialf

Jan Smeekens uit Sneek is zaterdagmiddag tweede geworden op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Thialf. Met een tijd van 34.84 was hij vierhonderdste langzamer dan de Canadees Laurent Dubreuil die het goud pakte. Ronald Mulder werd op deze afstand derde. Zijn tijd was 34.85.

De winst bij de vrouwen ging net als op vrijdag naar de Japanse Nao Kodaira. Met haar 37.33 was ze nu vierhonderdste langzamer. Sang-Hwa Lee werd met 37.53 opnieuw tweede. Ariso Go derde met 37.88. De Friese vrouwen waren vrijdag beter dan nu. Janine Smit werd achttiende in 38.75 en Letitia de Jong negentiende in 38.83.