Takagi wint 1500 meter, Leenstra onderuit

Miho Takagi heeft de 1500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Thialf. De Japanse reed 1.54.68. Jorien ter Mors werd tweede in 1.55.44 en Lotte van Beek derde in 1.56.34. Ireen Wüst behaalde de vierde plaats in 1.56.83 en Antoinette de Jong werd vijfde in 1.57.01. Heather Bergsma werd met 1.57.02 zesde. Marrit Leenstra ging in de laatste bocht onderuit. Met 2.37.58 maakte ze nog wel de rit af.

Bij de mannen ging de winst naar Denis Yuskov met 1.44.42. Vincent De Haitre van Canada werd tweede in 1.45.87 en Thomas Krol derde in 1.45.92. Nederlands kampioen Koen Verweij pakte met 1.46.09 de vierde plaats.