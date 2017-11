Verkiezingen: Bij wie mag Afke Boven logeren?

Wat speelt er in de zeven gemeenten waar op 22 november verkiezingen worden gehouden? ZIjn er grote verschillen te zien tussen de verschillende gebieden, en welke onderwerpen worden er als belangrijk gezien? Drie verslaggevers van Omrop Fryslân gaan een week lang op onderzoek uit in de nieuw te vormen gemeenten.

Verslaggever Afke Boven is een van hen. Zij dompelt zich komende week onder als vlogger en radioverslaggever in de gemeente Leeuwarden. Een gemeente die een stukje Littenseradiel en Leeuwarderadeel erbij krijgt. Hoe kijken de inwoners van bijvoorbeeld Weidum naar de herindeling, en naar de grote gemeente waar ze binnenkort bijhoren? En hebben de inwoners van Easterlittens dezelfde zorgen als die van Stiens? Afke zoekt het uit. Ze is ook nog op zoek naar een slaapplek, want de verslaggevers mogen een week lang echt ervaren wat het is om inwoner te zijn van de nieuwe gemeente.

- Wat voor gemeente is het, waar je naartoe gaat?

Ik ga naar Leeuwarden. Een gemeente die bij andere fusies al heeft laten zien nieuwe inwoners met een warm hart te ontvangen. De bereidwilligheid van de gemeente is groot, ook de kleine dorpen worden niet vergeten. Ik ben wel nieuwsgierig of de mensen dat ook zo ervaren. Deze verkiezingen zijn ook de eersten in het rijtje met het nieuwe kabinet, de landelijke politieke partijen gaan ook kijken naar wat hier gebeurt.

- Hoe ga je de gemeente in, hoe bereid je je voor?

Evenals Bauke Deelstra, die naar Súdwest-Fryslân gaat, probeer ik mij zo open mogelijk op te stellen. Daarbij denk ik dat Bauke, Lennie en ik verslaggevers zijn die geschikt zijn voor het maken van deze verhalen. We zijn allemaal wel toegankelijke mensen, van die types waar je snel een praatje mee maakt. Wij brengen zowel gezelligheid als een luisterend oor.

- Wat voor verhalen zoek je?

Wij dompelen ons letterlijk onder en laten het helemaal over ons heenkomen. We zoeken de politici bewust niet op, maar zijn benieuwd naar wat de mensen willen. Waar stemmen ze op en waarom? Uiteraard hoor je wel vaker de gewone mensen, maar dat gaat dan toch vaak over verschillende partijen en partijprogramma's. Maar wat vinden ze nu echt van de herindeling, hoe voelen ze zich erbij?

- Waar vraag je wel of net niet naar?

De grote camera's laten we thuis. Je zult ons ook niet met een heel team op straat tegenkomen. Omdat we zonder toeters en bellen op pad zijn, denken wij de echte verhalen los te krijgen bij de mensen. Dat maakt het voor onszelf ook gemakkelijker de vragen te stellen die ons op de lippen liggen. Ik ga mezelf niet snel inhouden.

- Wat verwacht je te horen?

Ik heb er over nagedacht en bedacht hoe ik mijzelf erbij zou voelen. Het leek mij lastig iets op te geven, te zijn wie je bent terwijl de omstandigheden veranderen. Maar tegelijk kun je ook kansen zien. Wij zoeken naar de authenticiteit van de gemeente en hoe die kan blijven bestaan. Dat verwacht ik terug te horen in de verhalen.

De vlogs van Afke staan vanaf maandag op de speciale themapagina omropfryslan.nl/verkiezingen/vlogs. Mensen die een slaapplaats of een verhaal hebben voor Afke kunnen contact met haar opnemen via afke.boven@omropfryslan.nl.