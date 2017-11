Dokkum ontkomt niet aan acties tegen Zwarte Piet

Er komt toch een protestactie bij de intocht van Sinterklaas volgende week in Dokkum. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet maakt op facebook melding van een vreedzame protestactie. De demonstranten roepen op om niets te doen dat agressie of rellen uit kan lokken.

Voorafgaand aan de actie wordt een mars voor de beschaving gehouden. Het Pietenprotest is aangemeld bij de gemeente en bij de politie. Volgens de actiegroep houdt Nederland vast aan de racistische karikatuur van Zwarte Piet, de actiegroep pleit voor een samenleving zonder racisme.