Duizendpoot uit Bakkeveen krijgt lintje van de Koning

Jan van Dalen uit Bakkeveen is zaterdagavond koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Sels van de gemeente Opsterland reikte de versiersels uit voor de enthousiaste en vrijwillige inzet van Van Dalen bij tal van activiteiten in het dorp.

Van Dalen (59) is voorgedragen door dorpsgenoten. Hij is al jaren betrokken bij het volleybal, bij de tennisvereniging en bij de rommelmarkt in het dorp. Hij is redacteur van de plaatselijke krant, penningmeester van Sociaal Cultureel Werk, organisator van de jaarlijkse ballonvaarten, en helpt mensen thuis met de computer.

Verder organiseert Van Dalen fiets- en wandeltochten, en heeft hij de website bakkeveen.nl opgericht. Deze website houdt inwoners op de hoogte van nieuws uit het dorp, en brengt ze met elkaar in contact.