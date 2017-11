Sjinkie verliest strijd om Chinees shorttrackgoud

Sjinkie Kengt heeft naast het goud gegrepen op de 1500 meter. Tijdens de wereldbeker in Shanghai moest de 28-jarige Knegt het opnemen tegen een sterk blok van Koreanen.

Hwang Dae-heon was net iets sneller op de streep en kreeg het goud om zijn nek gehangen. Knegt werd tweede en achter hem kwam de Koreaan Kim Do-kyoum als derde over de streep.

Knegt kende een belabberd toernooi met straffen op de 500 en 1000, en een vroege uitschakeling op de 5000 meter aflossing. De medaille op de 1500 meter is een mooi lichtpuntje.

Koppositie

Bij de finale van de 1500 meter stonden drie Zuid-Koreanen op het ijs. De race begon rustig. Tijdens de eerste negen ronden keek Knegt de kat uit de boom. Met nog vierenhalve ronde te gaan pakte hij de koppositie. Zo probeerde hij de race te controleren.

Bij het ingaan van de laatste ronde kwamen twee Koreanen hem voorbij en moest Knegt in de achtervolging. De Fries kon Kim in de laatste bocht nog voorbij, maar Hwang was ongrijpbaar.

B-finales

In de B-finale pakte Itzhak de Laat de 5e plek, in de einduitslag werd hij 11e. De 23-jarige shorttracker werd in de halve finale vierde, wat goed was voor een plek in de B-finale.

Bij de vrouwen won Suzanne Schulting de B-finale. In de strijd om de zevende plaats was ze een fractie sneller dan de Canadese Jamie Macdonald.

In de halve finale was ze gevallen, ze gleed op haar buik over de finish. Als derde. Daardoor kwam ze in de B-finale terecht.