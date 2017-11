"Bezuinigingsoperatie bij Ziggo treft Leeuwarden niet"

Internetprovider Ziggo sluit acht kantoren in Nederland. Dat meldt RTV Noord. Met de sluiting gaan zo'n tachtig banen verloren. Volgens RTV Noord blijven de Ziggo-vestigingen in Leeuwarden en Groningen wel bestaan.

Ziggo had sinds de fusie met Vodafone zeventien kantoren. Daarvan blijven er negen over. Ziggo wil in Utrecht een centraal kantoor neerzetten. De kantoren die dichtmoeten, staan vooral in het zuiden en westen van het land.

Het bedrijf heeft momenteel zo'n 9000 mensen in dienst. Volgens Ziggo kunnen de werknemers van de kantoren die sluiten, mee naar een andere vestiging. Waar de tachtig arbeidsplaatsen precies verloren gaan, is nog niet duidelijk.