Friese toeteraars blazen tegen uitbreiding Lelystad Airport

Vier- tot vijfhonderd actievoerders demonstreren zaterdagochtend tegen de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport. Dat doen ze op het Flevolandse vliegveld. De demonstranten zullen met toeters laten horen dat ze willen dat ,,de rampzalige plannen worden afgeblazen'', aldus de gezamenlijke actiegroepen uit Friesland, Gelderland en Overijssel.

Lelystad Airport moet vanaf 2019 het vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen. In Friesland is veel verzet tegen de plannen. Vooral in het zuiden van de provincie zijn mensen bang voor geluidsoverlast.

Ondertussen hebben tegenstanders aangetoond dat er in de voorbereiding flinke fouten zijn gemaakt op het ministerie van Infrastructuur. Oud-staatssecretaris Sharon Dijksma zou onlangs hebben gezegd dat het ministerie kampt met een gebrek aan expertise. GroenLinks en de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben daarover opheldering gevraagd.

Lelystad Airport houdt zaterdag een open dag om de uitbreidingsplannen te laten zien. De demonstranten zijn niet van plan om die open dag te verstoren, aldus een woordvoerder.