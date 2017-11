Brand in feesttent van bekende kunstenaar

Een brand op de Afsluitdijk heeft een tent die daar stond voor een project van de bekende kunstenaar Daan Roosengaarde flink beschadigd. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De brandweer was er snel bij, maar had moeite om aan bluswater te komen. Dat moest van de andere kant van de dijk komen.

Toen het water er was, had de brandweer het vuur vlug onder controle. Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Het lichtproject van Roosengaarde, met onder andere het oplichten van de sluizencomplexen aan beide kanten van de Afsluitdijk, moet volgend weekend beginnen.