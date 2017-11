Piet Paulusma is vrij, dochter Martsje doet weer SBS6

Vaste volgers van Piets Weer op televisiezender SBS6 kregen vrijdagavond niet hun vertrouwde Harlinger weerman te zien, maar een nieuw gezicht. De dochter van Piet Paulusma, de 36-jarige Martsje Paulusma, nam voor een keer het dagelijkse weerbericht van de weerman op televisie over. De reden was eenvoudig: Piet was toe aan een vrije dag. Daarnaast is het presenteren van het weer Martsje Paulusma niet onbekend. Ze was de afgelopen jaren al vaker te horen op verschillende Nederlandse radiozenders. Of Martsje in de toekomst vaker te zien zal zijn als weervrouw is nog niet bekend.

Luisteraars en kijkers van Omrop Fryslân hoeven vooralsnog niet bang te zijn dat ze hun vertrouwde weerman moeten missen. Piet Paulusma kijkt zaterdag gewoon weer naar het Friese weer.