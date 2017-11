Het zou weleens een revolutie in de dagbladjournalistiek kunnen zijn. Een app, die ervoor zorgt dat de foto's in de krant tot leven komen. De app is ontwikkeld door het bedrijf Dekker Creatieve Media & Druk in Leeuwarden en is toepasbaar op allerhande drukwerk. Weekblad Actief uit Burgum had deze week de primeur.