Lutz inspireert PvdA: ''Onze ballen zijn vuriger dan ooit''

Lutz Jacobi van de PvdA heeft alle vertrouwen in het succes van haar partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met teksten als: ''Onze ballen zijn vuriger dan ooit'' en ''wij branden erin'' probeert ze haar partijgenoten scherp te krijgen. Vrijdagavond werd er door de PvdA een talkshow met live muziek georganiseerd in het Tromptheater in Leeuwarden. Het doel van de avond was om elkaar te inspireren. Er kwamen bekende PvdA'ers op af, zoals Lodewijk Asscher en Agnes Jongerius.

Modeontwerpster Moniek Miedema, schrijver Özcan Akyol en turnster Sanne Wevers waren er ook. Wevers kwam iets vertellen over het jeugdsportfonds, waar zij ambassadrice van is.