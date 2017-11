Natuurmuseum in Leeuwarden is 'Kidsproof' museum

Het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden is vrijdag door ruim vierduizend museuminspecteurs uitgeroepen tot het 'Kidsproof' museum van Fryslân. De prijs werd uitgereikt door de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. In totaal werden Nederlandse musea achtduizend keer gekeurd door speciale kinderinspecteurs. Het Natuurmuseum in Leeuwarden viel bij de kinderen voornamelijk in de smaak door de draak, het onderwaterleven en een aantal andere spannende dieren.

In heel Nederland mogen 44 musea zich dit jaar 'Kidsproof' noemen.