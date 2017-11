Monument in Harlingen vanwege bombardement 1941

In Harlingen is een monument geplaatst om het bombardement van 1941 te herdenken. Op 5 november in dat jaar kwamen dertien mensen om het leven, toen een Engelse bom midden in het centrum op de Schritsen terechtkwam. Volgens Willem Visser van de stichting Centraal Comité 1945 Harlingen is het bombardement de grootste ramp voor de stad geweest in de twintigste eeuw. Op het monument staan de namen van de slachtoffers.

Het monument is 76 jaar na het bombardement geplaatst, maar volgens burgemeester Roel Sluiter van de gemeente Harlingen is het nooit te laat om een monument te plaatsen.