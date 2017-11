Activist Peter Janssen uit Stiens is vrijdag na twintig dagen vrijgelaten uit een Japanse gevangenis. Janssen, ook bekend als Vegan Streaker, zat vast omdat hij een dolfijnenshow had verstoord. In Shirahama in Japan sprong hij met een andere activist in het water en hield hij een protestbord omhoog tegen de slachting van dolfijnen in Japan. De politie had beide actievoerders opgepakt.

Janssen heeft het afgelopen jaar vaker vastgezeten vanwege zijn dierenactivisme, bijvoorbeeld in Spanje.