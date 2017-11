Studio INAMATT wint de Vredeman de Vries Prijs 2017

Studio INAMATT uit Pingjum heeft de Vredeman de Vries Prijs 2017 gewonnen. De provinciale vormgevingsprijs werd vrijdag uitgereikt door gedeputeerde Michiel Schrier op het provinciehuis in Leeuwarden. Aan de prijs is een bedrag van 5.000 euro verbonden. INAMATT is de ontwerpstudio van Ina Meijer en Matthijs van Cruijsen. Zij wonnen de designprijs met het ontwerp Sweet Nothing, dat gemaakt is in opdracht van het Matsura Museum Hirado en de Nederlandse ambassade in Japan. Sweet Nothing is een Nederlandse interpretatie van de traditioneel Japanse theeceremonie met theekommen van porselein, bloemsierkunst, zoetigheid en een kimono.

Martin Brandsma en Studio Elmo Vermijs kregen een eervolle vermelding van de jury. De Vredeman de Vries Prijs voor vormgeving werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt.