Twee jaar cel en tbs geëist tegen terreurverdachte Hasan A.

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen terreurverdachte Hasan A. uit Eindhoven. Dat meldt de NOS vrijdagmiddag. De 24-jarige man wordt ervan verdacht aanslagen op de vliegbases van Leeuwarden en Volkel voorbereid te hebben. Ook stond er op zijn computer informatie over Geert Wilders en Mark Rutte en propagandamateriaal van terreurorganisatie Islamitische Staat.

Afgelopen zomer werd de man in Einhoven aangehouden, omdat hij met een bivakmuts door de stad reed. De man vertelde tijdens de verhoren dat hij niet gelooft in het Nederlandse rechtssysteem en geïnteresseerd was in de radicale islam. Experts denken dat de kans op herhaling groot is. Het Openbaar Ministerie vindt het daarom noodzakelijk om tbs met dwangverpleging op te leggen.