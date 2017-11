Werkstraf voor zwaar overspannen botendief

De rechtbank heeft een 27-jarige man uit Gerkesklooster vrijdagmiddag een werkstraf van 120 uren opgelegd voor het stelen van een boot en brandstof. Dat gebeurde afgelopen jaar in augustus bij De Falom en in juni dit jaar bij Kootstertille. De man stal bij De Falom met twee anderen een boot. Een jaar later tapte hij diesel af van een landbouwmachine. Volgens de verdachte was hij in die tijd zwaar overspannen, omdat hij geen werk meer had. De man heeft zijn excuses aan de gedupeerden aangeboden.