Bergsma over mislukte ploegenachtervolging: ''Mijn schuld''

''Ik had mijn dag niet.'' Dat zei schaatser Jorrit Bergsma vrijdag na de ploegenachtervolging op de wereldbekerwedstrijden in Thialf. Het Nederlandse team met Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij werd teleurstellend tiende in 3.47.56. Zuid-Korea won, met 3.40.20 bleef het trio Noorwegen (3.41.50) voor. Nieuw-Zeeland werd derde in 3.42.22.

Volgens Bergsma lag het slechte resultaat voornamelijk aan zichzelf, maar ook de kwaliteit van het ijs was niet goed. ''Het ijs was zo slecht, maar daar hadden de anderen natuurlijk ook last van. Mijn start is natuurlijk mijn zwakke punt en zo zat ik meteen al te ploeteren om bij te blijven. De anderen schaatsten goed, maar ik had gewoon een erg slechte dag.''

Bergsma denkt dat zijn voorbereiding onvoldoende was. ''Ik heb misschien te weinig aan mijn snelheid gewerkt. We moeten het eventjes goed analyseren. Anders ging dit altijd goed met de ploegenachtervolging, maar als er iemand slecht is, dan loopt het niet.''