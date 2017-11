Wetterskip Fryslân krijgt Gemalenpluim 2017

Wetterskip Fryslân heeft vrijdag de Gemalenpluim 2017 gekregen. Dat is een prijs van de Nederlandse Gemalenstichting, die zich inzet voor het behoud en beheer van waardevolle gemalen. Het Wetterskip krijgt de prijs vanwege de renovatie van gemaal Dongerdielen in Ezumazijl. Het gemaal is aangepast aan de huidige tijd en er is tegelijkertijd rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde ervan. Gemaal Dongerdielen is een oud zeegemaal uit 1931. Het lost het overschot aan regenwater in het Lauwersmeer.