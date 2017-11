De Nederlandse vrouwenploeg met Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Jorien ter Mors moest het in de laatste rit bij de ploegenachtervolging afleggen tegen Japan. Japan met Miho en Nana Takagi en Ayano Sato zetten een nieuw wereldrecord neer: 2.55.77. Dat record was in handen van Canada met 2.55.79. De Nederlandse vrouwen werden tweede in 2.59.06. Canada eindigde als derde in 3.00.65.