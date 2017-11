De Westermar wordt opnieuw opgebouwd op dezelfde locatie

Sporthal De Westermar in Burgum wordt op dezelfde locatie herbouwd al volledig nieuwe hal. Dat heeft het college van de gemeente Tytsjerksteradiel besloten. De sporthal in Burgum West brandde in de nacht van 4 op 5 oktober dit jaar volledig af. Hoe de brand precies kon ontstaan, weet de politie na uitgebreid technisch onderzoek nogsteeds niet.

De sporthal was eerder al aan onderhoud toe, maar door de brand is nu besloten een volledig nieuwe hal op dezelfde locatie te plaatsen. Een projectgroep van inwoners denkt nu na over hoe de nieuwe hal en de omgeving eruit moet komen te zien. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel.