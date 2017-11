Tennisser Arends in challengerfinale Bratislava

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft opnieuw laten zien dat hij goed in vorm is. In het Slowaakse Bratislava won hij vrijdagmiddag de halve finale van het challengertoernooi. Samen met zijn Kroatische maat Antonio Sancic was hij met 7-5 en 7-5 te sterk voor het Hongaarse koppel Borsos/Fucsovics.

In beide sets hadden Arends en Sancici aan een servicebreak genoeg. Zelf kregen ze geen enkel breakpoint tegen. In de finales moeten ze tegen de gebroeders Skupski uit Engeland. Afgelopen weken waren de broers in Eckental ook al de tegenstanders van Arends. Toen werd het 6-2 en 6-4 voor de Leeuwarder en zijn compagnon.