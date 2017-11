Bergsma, Blokhuijsen en Verweij stellen als ploeg teleur

Zuid-Korea heeft bij de mannen de ploegenachtervolging in Thialf gewonnen. Met 3.40.20 bleef het trio Noorwegen (3.41.50) voor. Nieuw-Zeeland werd derde in 3.42.22. Nederland, zonder de zieke Sven Kramer, stelde teleur met 3.47.56, de tiende tijd. Het trio Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij was niet optimaal op elkaar afgestemd. Blokhuijsen begon sterk en reed later ver voor zijn ploegmaten uit.