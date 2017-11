Verkiezingen: Bij wie mag Bauke Deelstra logeren?

Wat speelt er in de zeven gemeenten waar op 22 november verkiezingen worden gehouden? ZIjn er grote verschillen te zien tussen de verschillende gebieden, en welke onderwerpen worden gezien als belangrijk? Drie verslaggevers van Omrop Fryslân gaan een week lang op onderzoek uit in de nieuw te vormen gemeenten.

Verslaggever Bauke Deelstra is een van hen. Hij dompelt zich de komende week onder in de gemeente Súdwest-Fryslân als vlogger en radioverslaggever. De gemeente heeft al een grote herindeling achter de rug, en krijgt nu een klein stukje Littenseradiel erbij. Hoe kijken de inwoners van bijvoorbeeld Wommels naar de herindeling, en de grote gemeente waar ze binnenkort bij horen? En hebben de inwoners van Reahûs dezelfde zorgen als die van Stavoren? Bauke zoekt het uit, en hij is ook nog op zoek naar een slaapplaats, want de verslaggevers mogen een week lang echt ervaren wat het is om inwoner te zijn van de nieuwe gemeente.

- Omschrijf (kort) de gemeente waar je naartoe gaat

Ik ga naar Súdwest-Fryslân. Voor mij, als iemand uit de Wouden, betekent het dus dat ik naar de andere kant van Fryslân ga. Als verslaggever van Omrop Fryslân kom ik altijd met veel plezier in de regio. Ik blijf mij verbazen over de ruimte in het zuidwesten van de provincie.

- Hoe ga je de gemeente in, hoe bereid je je voor?

Het is mijn doel om alle hoeken van Súdwest-Fryslân aandacht te geven. Dat wordt nog vrij lastig, omdat Súdwest-Fryslân de grootste gemeente van Nederland is. Als voorbereiding ga ik dus eerste even goed op de kaart kijken. Afke, Lennie en ik gaan ons met verschillende thema's bezighouden, zoals verkeer, zorg en economie. Het is mijn doel om onbevooroordeeld de gemeente in te gaan. Dan ervaar ik het beste wat er speelt.

- Naar welke verhalen ga je op zoek?

Voor een journalist is het eigenlijk het mooiste als er serieuze problemen zijn, want die verhalen scoren het beste. Wanneer mensen zich zorgen maken, dan zal dat vast ook aan bod komen. Maar wat voor mij het belangrijkste is, is dat de mensen eerlijk zijn over de situatie in hun gemeente. Als mensen blij zijn met bepaalde zaken, dan mag dat ook best gezegd worden.

- Waar vraag je wel en niet naar?

Voor mij zijn alle punten bespreekbaar, nou ja bijna alle. Het belangrijkste vind ik dat de mensen gestimuleerd worden om op 22 november te stemmen. Het zou zonde zijn wanneer mensen hun stem niet laten gelden. Het is daarom niet verkeerd om de inwoners een beetje te prikkelen in de vraagstelling.

- Wat verwacht je te horen?

Dat is een leuke, want ik heb nog geen idee. Ik ga er volledig blanco in. Ik zie wel wie ik tegenkom en wat die inwoners van Súdwest-Fryslân aan mij te vertellen hebben. Als jullie in de week van 13-19 november een blonde krullenbol in jullie woonplaats zien, stap er dan gerust op af, want ik ben benieuwd naar je verhaal.

De vlogs van Bauke zijn vanaf komende week maandag terug te vinden op de speciale themapagina. Mensen die een slaapplaats of een verhaal hebben voor Bauke kunnen contact met hem opnemen via redaksje@omropfryslan.nl.