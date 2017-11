Friese kaatsers maken zich op voor WK in Colombia

Een groep Nederlandse kaatsers vertrekt donderdag naar Colombia voor het WK kaatsen. Op dat WK wordt gekaatst in vier disciplines: het llargues, het internationale spel, het muurkaatsen en het Colombiaanse chaza. De dames doen alleen mee aan het muurkaatsen. Dit weekend doet een deel van de WK-kaatsers nog mee aan een toernooi in De Trije in Franeker. Zondagmiddag is daar de presentatie van de WK-ploeg en is ook het uitzwaaimoment.

Het team van de bondscoaches Marten Feenstra en Geert Vandervelden bestaat bij de heren uit Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar, Kees van der Schoot, Sjoerd de Jong, Hendrik Kootstra, Enno Kingma en Jelte Pieter Dijkstra. Bij de dames komen Miranda Scheffer, Harmke Siegersma en Marrit Zeinstra in actie.