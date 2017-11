Zaalvoetbaltoernooi Tytsjerksteradiel Cup afgelast

De Tytsjerksteradiel Cup is afgelast. Het zaalvoetbaltoernooi voor voetbalclubs in de gemeente Tytsjerksteradiel werd altijd gehouden in sporthal De Westermar in Burgum. Door de brand van begin oktober moest de organisatie op zoek naar een andere zaal. Dat is uiteindelijk niet gelukt, omdat er in de omgeving weinig hallen zijn waar veel publiek terecht kan. Bovendien zitten bijna alle sporthallen tijdens de kerstvakantie al vol met andere voetbaltoernooien. Gevolg is dat de 39ste editie van de Tytsjerksteradiel Cup dit jaar niet doorgaat.