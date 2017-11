Nao Kodaira wint met overmacht en baanrecord de 500 meter

Nao Kodaira heeft de 500 meter gewonnen bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Op het ijs van Thialf reed de Japanse wereldkampioen sprint met 37.29 een nieuw baanrecord. De Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee werd tweede in 37.60, de Russische Angelina Golikova derde met 37.67.

De Friese schaatssters speelden een bijrol. Janine Smit uit Heerenveen werd vijftiende in 38.65, Letitia de Jong zestiende in 38.66 en Marrit Leenstra zeventiende in 38.77. Heather Bergsma reed 38.50, goed voor de dertiende plaats.