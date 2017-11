Hartcentrum Friesland voor tweede keer beste van Nederland

Hartcentrum Friesland in het Leeuwarder MCL komt voor het tweede jaar als beste uit een vergelijking tussen de 16 hartcentra van Nederland. Alle hartcentra leveren daar gegevens voor aan en op 23 november worden de resultaten officieel openbaar gemaakt. Een van de belangrijke criteria waar naar wordt gekeken, is hoeveel patiënten een ingreep overleven. Volgens cardiothoracaal chirurg John Bol Raap van het Leeuwarder ziekenhuis komt de goede positie van het hartcentrum mede doordat er heel goed wordt samengewerkt. Het MCL streeft naar het instellen van een leerstoel voor Bol Raap, zodat hij als bijzonder hoogleraar kan lesgeven over zijn specialisme in de hartchirurgie.

Een andere reden voor de goede score is de werksfeer in het Hartcentrum Friesland. Die wordt omschreven als een sfeer waarin collega's elkaar kunnen aanspreken, zonder dat zij zich aangevallen voelen.