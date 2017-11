VIDEO: "Heerlijk, een weekeinde lang films kijken"

Het Noordelijk Filmfestival is alweer aan de derde dag toe. Duizenden mensen zitten deze dagen in de duisternis van de bioscoopzalen om voor even een ander leven te beleven. Het festival is woensdag officieel geopend met de Noordse film Thelma, die werd vertoond in De Harmonie. Maar wie komt er ieder jaar naar dit filmfestival toe, en waarom willen mensen dagenlang met vreemden in de duisternis zitten? In Filmfestival Folk vragen wij iedere dag bezoekers van het festival naar hun ervaringen en meningen. Vandaag praten wij in deel twee met de 51-jarige Grietje van der Molen uit Leeuwarden.