Leeuwarder krijgt werkstraf voor uitschelden agenten

Een 38-jarige Leeuwarder heeft van de rechter 30 uren werkstraf gekregen, omdat hij twee politieagenten had uitgescholden voor nazi's. De rechter legde de man ook twee weken voorwaardelijke celstraf op. De Leeuwarder had in juni in een kroeg aan het Ruiterskwartier in zijn woonplaats stevig aan de drank gezeten. Toen hij ruzie kreeg met iemand, werd hij er uitgezet. Hij kreeg een horecaverbod van het café. Daar moest de man op wachten en toen werd hij ongeduldig en begon te schelden. Twee agenten die in de buurt waren, werden meerdere keren uitgescholden voor nazi's. Na twee waarschuwingen werd hij opgepakt.

De man is vaker veroordeeld voor het uitschelden van agenten. Hij volgt momenteel een cursus over de relatie tussen alcohol en geweld.