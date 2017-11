Maurice Paardenkooper wordt nieuwe coach van 470-sylsters

Zeilcoach Maurice Paardenkooper uit Franeker is de nieuwe coach van de zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen. Hij volgt de Griek Nikos Drougkas op. Het zeilduo in de 470-klasse werkte al samen met Paardenkooper tijdens een trainingsstage in Japan. Die samenwerking beviel zo goed, dat er is besloten een contract tot de Spelen van 2020 aan te gaan.

Het is niet voor het eerst dat de zeilsters en de coach samenwerken. Bij de Olympische Spelen in 2008 wonnen ze onder leiding van Paardenkooper zilver in de Yngling klasse.