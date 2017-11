"Gewone man is melkkoe en wordt twee keer per dag gemolken!"

Het kabinet schrapt de dividendbelasting. Dat is mooi voor buitenlandse aandeelhouders, maar het scheelt ons land wel 1,4 miljard euro aan inkomsten. Sommigen noemen het chantage van de grote bedrijven, anderen zien het als een slimme investering om multinationals naar Nederland te lokken en hier te houden. Op de Leeuwarder vrijdagmarkt overheerste het cynisme: "Het is schandalig! De gewone man financiert met de hogere BTW de belastingverlaging voor rijke buitenlanders! Wij zijn melkkoeien en worden twee keer per dag gemolken."

Maar een ander geluid was er ook: "Er is niks mee. We moeten daar niet zo simpel over denken. Het gaat om veel werkgelegenheid. En natuurlijk zetten de partijen zoiets niet in hun partijprogramma want dat komt niet sympathiek over." Weer anderen denken dat het een kwestie van vriendjespolitiek is: "Twee ministers komen bij die bedrijven vandaan en willen daar meteen ook weer naartoe!"