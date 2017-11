VIDEO: Dorpshuis Wijnaldum onder handen genomen

Met de 75 duizend euro die het dorpshuis van Wijnaldum deze week gekregen heeft van de gemeente Harlingen is de verbouwing weer een stuk dichterbij. En dat mag ook wel, want het gebouw wordt intensief gebruikt door veel verenigingen. Het dorpshuis werd gebouwd in 1982 en is in al die jaren niet veranderd. De verbouwing kost in totaal bijna vier ton. Daarmee wordt de keuken vernieuwd, de bar vergroot en wordt er een heel nieuw stuk bijgebouwd voor vergaderingen. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2018 beginnen. De planning is dat het dorpshuis in september klaar is.