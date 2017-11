Dijkstra-Draisma mag aan het werk in De Beurs

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat het voormalige beursgebouw in Leeuwarden verbouwen. Het bedrijf gaat dit doen in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen. Die heeft het gebouw aangekocht voor de Campus Fryslân. Er is zometeen plaats voor duizend studenten en medewerkers van de Campus. De universiteit heeft voor Dijkstra Draisma gekozen omdat ze daar veel ervaring hebben met het bouwen op locaties zoals die van De Beurs: midden in het drukke centrum van Leeuwarden. De Beurs wordt volledig duurzaam. Zo wordt er zometeen geen gas meer gebruikt en komen er zonnepanelen op het dak.

Trots op het mogen transformeren van beursgebouw naar universiteit voor @RuGroningen @CampusFryslan pic.twitter.com/65ARxgQnSZ — Biense Dijkstra (@BienseDijkstra) November 10, 2017