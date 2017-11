Zorgpremie De Friesland licht omhoog

De zorgpremie van De Friesland Zorgverzekeraar gaat volgend jaar licht omhoog. Mensen die een verzekering hebben, moeten zo'n twee euro in de maand meer betalen, dit is een stijging van 1,7 procent. Dit betekent een stijging van 24 euro op jaarbasis. Volgens de verzekeraar hebben ze bijna 22 miljoen euro van het eigen vermogen in moeten zetten om de stijging van de premies te beperken. De zorgkosten nemen onder meer toe door hogere personeelskosten en hogere tarieven in de zorg.

De Friesland waarschuwt wel dat er een grens aan zit te komen als het gaat over het inzetten van eigen reserves om de premiestijging te beperken.