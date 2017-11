"Scheepswerf Makkum genoemd in Paradise Papers"

Scheepswerf De Vries in Makkum wordt genoemd in de Paradise Papers, de miljoenen documenten die zijn uitgelekt over belastingontduiking door superrijke mensen. Dat melden Trouw en het Financieel Dagblad. Bij De Vries werd een schip met een waarde van zo'n 200 miljoen euro gebouwd voor een Russische miljardair. Het contract hiervoor werd getekend met een vennootschap in Belize, maar al tijdens de bouw werd het doorverkocht en ging het via belastingparadijzen uiteindelijk naar de vrouw van de miljardair.



​Of Feadship, waar De Vries onder valt, op de hoogte was van deze constructie, is niet duidelijk. De gegevens zijn volgens Trouw en het Financieel Dagblad niet te achterhalen. Bij Feadship was niemand beschikbaar voor commentaar.