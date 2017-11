NIeuwe gemeente Waadhoeke begint met begrotingsoverschot

De nieuwe gemeente Waadhoeke begint met een begrotingsoverschot van bijna 1,2 miljoen euro. Dat betekent dat er voor de nieuwe gemeenteraad ruimte is voor nieuw beleid. De begroting was een flinke puzzel omdat alle verschillende regelingen gelijkgetrokken moesten worden. De totale belastingopbrengst is voor Waadhoeke bijna gelijk aan wat er dit jaar door de afzonderlijke gemeenten opgehaald is. ​Inwoners en bedrijven van de vier dorpen van Littenseradiel die bij de fusiegemeente komen, moeten wat meer betalen. De andere dorpen blijven op hetzelfde belastingniveau.



Het sportbeleid van het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Franekeradeel heeft nu nog een grote verscheidenheid aan regelingen. Deze moeten nog op elkaar afgestemd worden. Dat gebeurt in overlig met de sportverenigingen.