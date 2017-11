Mogelijk hoger beroep over windpark Nij Hiddum-Houw

De Stichting Hou Friesland Mooi gaat mogelijk in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over het windpark Nij Hiddum-Houw bij de Afsluitdijk. In de uitspraak stond dat de provincie door kon gaan met de procedures voor het park. Hou Friesland Mooi wilde de plannen met een kort geding tegenhouden. Nu dat niet is geslaagd, is de stichting bezig zich voor te bereiden op een procedure bij de Raad van State. Ook wil de stichting van de provincie de kans en de tijd krijgen om het alternatieve plan verder uit te werken. De rechter vond dit een redelijk verzoek.