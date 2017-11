Lintje voor grote sportvrijwilliger Zwart

Vrijwilliger Wolter Zwart uit Heerenveen is vrijdagochtend in zijn woonplaats koninklijk onderscheiden. Burgemeester Tjeerd van der Zwan benoemde hem tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 69-jarige Zwart is 50 jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger in het racefietsen bij wielrenvereniging Olympia in Heerenveen en het district Noord. Ook is hij al 50 jaar organisator van de vrijwilligersorganisatie van stewards en parkeerwachters van de Koninklijke IJsvereniging Thialf en is hij 20 jaar bestuurslid van vrijwilligersorganisatie Actie '67 van SC Heerenveen.