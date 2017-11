Omrop Fryslân zoekt hulp bij het radio- en televisiearchief

Wie helpt er mee om duizenden uren aan oude radio- en televisieopnamen van Omrop Fryslân te indexeren? Die oproep doen Tresoar en Omrop Fryslân gezamenlijk aan de Friese samenleving. De organisaties willen de opnamen in de toekomst voor iedereen online beschikbaar maken. Via het platform fryskehannen.frl van Tresoar kan het publiek meehelpen bij het invoeren van informatie over de opnamen.

Iedereen kan achter zijn of haar eigen computer een bijdrage leveren aan het invoeren van de informatie. Die informatie staat op tienduizenden scans van de bandhoezen en indexvellen van de gedigitaliseerde audio- en videobanden. De ingevoerde gegevens worden later toegevoegd aan het archief, zodat in de toekomst bijvoorbeeld met trefwoorden gezocht kan worden naar opnamen.

De opnamen en informatie worden ook toegevoegd aan het interne archief bij Omrop Fryslân. Op deze manier kan het materiaal nogmaals worden herhaald of worden hergebruikt voor nieuwe uitzendingen. Wie weet welke interessante vondsten nog worden ontdekt.

FAME

Voor het online archief zijn 2300 uren aan oude radio-opnamen, vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw, gedigitaliseerd. Om dat materiaal digitaal beschikbaar en toegankelijk te maken is in het project FAME een samenwerking opgezet met onder andere de Radboud Universiteit, Tresoar en de Fryske Akademy. Hierbij is software ontwikkeld voor spraak- en sprekersherkenning. Daarnaast is een zoekprogramma geïnstalleerd. Als het digitale archief in juli 2018 beschikbaar komt, is er 3,5 jaar aan gewerkt.

Fryske Hannen

De digitalisering van het archief van Omrop Fryslân is niet het eerste project van platform Fryske Hannen. Met het platform wil Tresoar veel verschillende gedigitaliseerde collecties uit zowel het eigen archief als uit andere archieven verrijken met informatie. Eerder werd dit al gedaan met de registratiekaarten van onderduikers en met monumenten.