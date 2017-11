Gemeentelijke stemwijzer over mensenrechten

De Leeuwarder werkgroep van Amnesty International heeft een stemwijzer gemaakt. Daarin staat welke standpunten de partijen in de gemeenteraad van Leeuwarden hebben over onderwerpen die te maken hebben met mensenrechten. De stemwijzer bestaat uit 17 vragen over bijvoorbeeld discriminatiebeleid en vluchtelingen. Het kompas geeft geen stemadvies. Wel krijgen kiezers per thema en per partij te zien welke standpunten de verschillende partijen hebben op de 17 vragen.