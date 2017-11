Knegt opnieuw gediskwalificeerd in Shanghai, Schulting door

Sjinkie Knegt is bij de wereldbekerwedstrijden in Shanghai, China, opnieuw gediskwalificeerd op een afstand. Donderdag kreeg de 28-jarige Bantegaaster al een straf in de eerste ronde op de 500 meter, vrijdag ging het voor de klassementsleider mis in de voorronde op de 1.000 meter. Dennis Visser uit Lemmer kwam wel door de voorronde, maar vloog er daarna in de eerste ronde uit.

Suzanne Schulting uit Tijnje haalde de kwartfinale op de 1.000 meter wel. De Friezin won zowel haar voorronde als de eerste ronde. De kwartfinale staat op het programma voor zondag.

Aflossing

De vrouwen aflossingsploeg heeft vrijdag de halve finale bereikt. Ze wonnen hun heat van Canada, Duitsland en Groot-Brittanië. Bij de vrouwen deed behalve Schulting ook Rianne de Vries uit Akkrum mee, die na een enkelbreuk in juli weer op de weg terug is.

De mannenploeg, met een volledig Fries team bestaand uit Knegt, Visser, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat, werd uitgeschakeld in de heats. Ze werden derde in een rit met Hongarije, Frankrijk en Austalië. De halve finale wordt zaterdag gereden.

Door de uitschakeling op de 500 meter, 1.000 meter en de aflossing, komt Knegt dit weekend alleen nog in actie op de 1.500 meter. Hij staat zaterdag in de halve finale.