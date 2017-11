VIDEO: Afspraken op Noordelijke klimaattop in Groningen

Het bedrijfsleven en de overheden hebben donderdag op de Noordelijke klimaattop in Groningen afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot en het besparen van energie. Het doel is dat de drie Noordelijke provincies in 2050 volledig energieneutraal zijn. Naast Fryslân, Groningen en Drenthe waren er ook ruim 150 bedrijven en andere instellingen op de klimaattop. Samen zien ze het belang in van energiebesparing en maken ze harde afspraken over duurzaamheid.