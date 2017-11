VIDEO: Noordelijk Film Festival in Leeuwarden

Leeuwarden staat de komende dagen in het teken van films en documentaires, want daar vindt een van de grootste culturele evenementen van het noorden plaats: het Noordelijk Film Festival. Tienduizenden mensen komen tijdens deze periode naar Slieker, Neushoorn en De Harmonie om de beste films van het noorden te bekijken. Presentator Arjen de Boer was in De Harmonie en sprak de programmeur van het filmfestival Fredau Buwalda, filmrecensent Asing Walthaus van de LC en Joris Hoeve, filmmaker en kartrekker van het Fries Filmplatform.