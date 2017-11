Vergoeding raadsleden kleine gemeenten moet omhoog

De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten moet omhoog. Als dit nog voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen gebeurt, wordt mogelijk de interesse van meer kandidaten gewekt. Dat schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren.

Grote verschillen

Naast een hogere vergoeding willen de verenigingen ook graag zien dat de voorbereiding en opleiding van raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners versterkt wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. In kleine gemeenten, zoals Schiermonnikoog of Vlieland, krijgen de politici ongeveer 250 euro per maand. Een raadslid in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag krijgt met 2352 euro bijna tien keer zoveel.

Hoge werkdruk

Ook de hoge werkdruk onder raadsleden is te hoog, zo schrijven de verenigingen. Volgens hen ervaart 86 procent van de raadsleden een hoge tot zeer hoge werkdruk. De combinatie van het raadslidmaatschap en een gewone baan zou volgens de verenigingen goed geregeld moeten worden.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken van volgend jaar.