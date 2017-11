Te warm in Lake Placid: Friese bobsleeërs niet in actie

Komend weekend stond rood omcirkeld in de agenda van de Friese bobsleeërs Dennis Veenker en Jeroen Piek, maar nu blijkt dat dat voor niets was. De eerste wereldbekerwedstrijden zouden plaatsvinden in het Amerikaanse Lake Placid, maar daar is het te warm. Daarom is het ijs op de baan niet goed genoeg en komt de viermansbob niet in actie. Veenker en Piek zitten dit weekend dus nog aan de kant.

''Het is erg vervelend'', zegt Veenker. ''Het is hier de hele week al boven de tien graden. Dan is de onderlaag van het ijs niet in orde. Als er dan 40 sleeën van zo'n 400 kilo overheen glijden, breekt het ijs gewoon af.'' Volgende week worden de wedstrijden ingehaald in Park City in Amerika. ''We hebben begrepen dat het in Park City een stuk kouder is. De vooruitzichten lijken daar een stuk beter dan in Lake Placid", vertelt Piek.

De Nederlandse bobsleeërs moeten zich in de wereldbekerwedstrijden plaatsen voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Daarvoor moeten ze in het wereldbekerklassement bij de eerste twaalf eindigen.